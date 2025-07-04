أخبار اليمن : الأونروا: الجوع في غزة بلغ مستويات كارثية

الأونروا: الجوع في غزة بلغ مستويات كارثيةقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الجمعة، إن الجوع في قطاع غزة وصل إلى مستويات كارثية، حيث يسقط الناس مغشياً عليهم في الشوارع من شدة الجوع، في ظل نفاد تام للطعام والدواء.

وانتقدت "أونروا" آلية توزيع المساعدات الحالية، معتبرة أنها أهانت العائلات الجائعة وسلبتها كرامتها الإنسانية، داعية إلى السماح بوصول المعونات بشكل آمن وكريم وفي متناول الجميع، ومطالبة برفع الحصار فوراً.

كما دعت الوكالة الأممية إلى فتح تحقيقات في مقتل وإصابة فلسطينيين كانوا يحاولون الوصول إلى الغذاء ضمن عمليات توزيع المساعدات، مشيرة إلى حوادث إطلاق نار وسحق مدنيين من قبل الشاحنات أثناء التدافع للحصول على الطعام.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، استشهد 652 فلسطينياً وأصيب أكثر من 4537 آخرين أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعرض مدنيين للأذى قرب مراكز التوزيع.