عاجل: صورة : عاجل ورسميًا إعلان العقوبات المالية على برشلونة وتشيلسي من الاتحاد الأوروبي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت الغرفة الأولى للجنة المراقبة المالية للأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن الغرامات المالية المفروضة على برشلونة، وتشيلسي، وعدة أندية أخرى بسبب خرق القواعد.

الأندية التي فُرضت عليها العقوبات مُلزمة بدفع الغرامة غير المشروطة، أما الغرامة المشروطة فسيتم توقيعها خلال عامين إذا لم ينجح النادي في تعديل ميزانيته.

بمعنى ، برشلونة مُلزم فورا بدفع 15 مليون يورو ( وهي الغرامه الغير مشروطة ) ، ولكن في حال عدم تسوية وتعديل ميزانيته خلال عامين، سيتم تغريمه 60 مليون يورو ( وهي الغرامه المشروطة اي ان النادي يجب ان يعد اوضاعه خلال عامين والا ستصدر تلك الغرامه ).

إليكم تفاصيل بيان اليويفا:

الأندية الأربعة ( برشلونة، تشيلسي، أستون فيلا، ليون)، لم تلتزم بقاعدة اللعب المالي النظيف، وهي القاعدة التي تم تقييمها للمرة الأولى خلال موسم 2024/25.

وشمل التحليل البيانات المالية للسنوات الماضية في 2023 و2024.

وقد توصّلت الأندية إلى تسويات مع الاتحاد الأوروبي، تضمنت دفع غرامات فقط.

وافق تشيلسي على تسوية مدتها أربع سنوات، وغرامة إجمالية قدرها 80 مليون يورو، منها 20 مليون يورو غير مشروطة.

وافق أستون فيلا على تسوية مدتها ثلاث سنوات، وغرامة قدرها 20 مليون يورو، منها 5 ملايين يورو غير مشروطة.

وافق برشلونة على تسوية مدتها سنتان، وغرامة قدرها 60 مليون يورو، منها 15 مليون يورو غير مشروطة.

وافق أولمبيك ليون على تسوية مدتها أربع سنوات، وغرامة قدرها 50 مليون يورو، منها 12.5 مليون يورو غير مشروطة.

كما وجدت الغرفة الأولى للجنة المالية أن تشيلسي وأستون فيلا خرقا أيضًا قاعدة تكلفة التشكيلة، بعدما سجل الناديان نسبة تكلفة تشكيلتهما أعلى من 80٪ في عام 2024.

ونتيجة لذلك، تم فرض غرامة إضافية قدرها 11 مليون يورو على تشيلسي، و6 ملايين يورو على أستون فيلا.