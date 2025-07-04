عاجل: عرض خدمات أسينسيو على إنتر ميلان

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – ما زال ماركو أسينسيو لم يستقر بعد على النادي الذي سيستكمل فيه مسيرته بعد انتهاء إعارته مع أستون فيلا.

وكان الجناح الإسباني قد انضم لصفوف الفيلا معارًا من باريس سان جيرمان، والآن عاد مرة أخرى لبطل أوروبا عقب انتهاء إعارته، لكنه سيضطر للبحث عن ناد آخر، بسبب أنه خارج خطط المدرب لويس إنريكي.

وأبدت عدة أندية اهتمامها بخدمات أسينسيو مثل فنربخشة، لكن موقع كالتشيو ميركاتو أكد أن خورخي مينديز وكيل اللاعب يحاول تسويقه في الدوري الإيطالي بعد أن عرض خدماته على إنتر ميلان.