عاجل: نيكو ويليامز خدعنا… وبرشلونة وقع في الفخ مجددًا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة (بقلم جوان فييلز – SPORT)

لقد شعرت بالخيبة، تمامًا كما شعر بها مسؤولو برشلونة.

تلقى النادي الكتالوني صفعة مدوية بعدما علم، من خلال بيان رسمي صادر عن أتلتيك بلباو، أن نيكو ويليامز لن يأتي.

نعم، لقد تركهم معلقين، من دون سابق إنذار، ومن دون احترام.

أعرف تمامًا أن هذا السيناريو ليس جديدًا، العام الماضي حدث الشيء ذاته، لكن الغريب أن داخل برشلونة، مساء الخميس، ما زالوا مقتنعين بأن الصفقة محسومة، وأن نيكو سيوقّع.

والآن، ربما يدّعون أن لويس دياز كان الخيار الأول، لكن الحقيقة أن ديكو بنفسه قال مؤخرًا إن نيكو هو الهدف.

هل استُخدم برشلونة كورقة ضغط من أجل تجديد عقده مع بلباو؟ هل تلاعب بهم رئيس أتلتيك؟ هل كان وكيل نيكو هو الأذكى؟

ربما كل ذلك، لكن المؤكد أن نيكو باقٍ في بلباو، وأن برشلونة خسر لاعبًا مهمًا ومصداقية أكبر بكثير.

وقد يكون السبب كله أن النادي لم يوافق على بند الإفراج الذي طلبه اللاعب، في حال لم يتم تطبيق قاعدة 1:1 المالية، لكن ذلك لا يغيّر من الواقع شيئًا: برشلونة تعرّض للإهانة.

اليوم، ما الحل؟ في الماضي كانوا يلجؤون للمال، لكن اليوم لا مال ولا مرونة، الحل الوحيد هو العودة إلى الخيار البديل: لويس دياز أو ربما راشفورد.

بصراحة، أندم على لحظة وافق فيها ديكو على لقاء وكيل نيكو في برشلونة اللقاء الذي كشفته SPORT.

لقد تعثّر النادي بالحجر نفسه مرتين، ونحن صدّقنا الكذبة مرتين.

أعتذر… نعم، لقد خُدعنا.