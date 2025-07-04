عاجل: كواليس فشل صفقة انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: انتهت قصة مطاردة برشلونة لنيكو ويليامز بخيبة أمل جديدة، بعدما قرر الجناح الإسباني تجديد عقده مع أتلتيك بلباو حتى عام 2035، تاركًا إدارة البلوغرانا في حيرة وغضب.

تعود بداية القصة إلى 9 يونيو، عندما عرض وكيله فيليكس تاينتا خدماته على برشلونة، مؤكدًا أن نيكو نادم على ما فاته الصيف الماضي ويأمل باللعب في كامب نو.

لاحقًا، اجتمع وكيل اللاعب بممثلي برشلونة يوم 13 يونيو في فندق “توري ميلينا”، مؤكدًا رغبة نيكو وجاهزيته للتفاوض بشأن دفع الشرط الجزائي بطريقة تناسب الوضع المالي للنادي الكتالوني.

لكن تسريب الاجتماع دفع بلباو إلى التصعيد، معلنًا أن الطريق الوحيد لرحيل نيكو هو دفع الشرط كاملاً.

ومع بدء برشلونة في ترتيب الأموال، ظهرت عراقيل من الوكيل، مثل اشتراط ضمانات ضريبية، وطريقة دفع محددة، وإضافة بند يسمح بفسخ العقد مجانًا إن لم يُسجل اللاعب قبل 20 أغسطس.

مع تزايد الشكوك، منح برشلونة اللاعب مهلة 48 ساعة لحسم موقفه، لكنها انتهت دون رد.

وبعد أيام من الصمت، أبلغ الوكيل النادي بعقد اجتماع داخلي، ليُعلن بعدها تجديد نيكو عقده رسميًا مع بلباو.

في برشلونة، يسود الاعتقاد بأن العلاقة بين وكيل نيكو والنادي الباسكي أفسدت الصفقة.

أما فنيًا، فتحوّل الاهتمام إلى لويس دياز رغم صعوبة ضمه، وبرز أيضًا خيار ماركوس راشفورد الذي يبدو متحمسًا، مع إمكانية ضمه على سبيل الإعارة مع خيار شراء مناسب ماليًا.

يُدرك برشلونة أن الوقت يداهمه، ويحتاج إلى حسم سريع لتعويض الخيبة الجديدة.