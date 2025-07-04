عاجل: يانيك فيريرا.. كم يبلغ راتب مدرب الزمالك الجديد؟

شكرا لاهتمامكم بخبر يانيك فيريرا.. كم يبلغ راتب مدرب الزمالك الجديد؟ والان مع التفاصيل



يستعد نادي الزمالك المصري لبدء مشروع جديد مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

الزمالك أعلن اليوم الجمعة عن تعاقده مع يانيك فيريرا بعقد يمتد لموسم واحد.

وكان المدير الفني البلجيكي قد وصل إلى القاهرة أمس الأربعاء، رفقة مساعديه، لتوقيع عقود تدريب الفريق الأبيض.

يأتي ذلك بعدما وجّه الزمالك الشكر إلى الجهاز الفني السابق بقيادة المدرب المؤقت أيمن الرمادي.

كم يبلغ راتب مدرب الزمالك الجديد؟



لم يكشف الزمالك تفاصيل مالية في تعاقده مع فيريرا (44 عاما)، لكن تقارير إعلامية تحدثت عن راتبه في القلعة البيضاء في الأيام الماضية.

وقالت صحيفة “اليوم السابع” المصرية إن فيريرا وطاقمه سيحصلون على مبلغ قد يصل إلى 60 ألف يورو شهريا.

وبحسب ما ذكره موقع “يلا كورة” المصري، فمن المقرر أن يحصل فيريرا وجهازه على راتب 50 ألف دولار شهريا، على أن تكون النسبة الأكبر منها للمدير الفني.

جدير بالذكر أن تجربة فيريرا الماضية قبل الزمالك كانت قد انتهت قبل شهرين تقريبا، برحيله عن فريق راسينغ وايت ديرنج مولنبيك البلجيكي.

ويخوض فيريرا ثالث تجاربه التدريبية في المنطقة المصرية، بعدما سبق له تدريب الفتح والرياض في الدوري السعودي.

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