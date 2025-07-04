عاجل: بطولة أمير كرارة.. طرح الملصق الدعائي لفيلم “الشاطر” وموعد العرض

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف المنتج تامر مرسي الملصق الدعائي لفيلم “الشاطر” للفنان أمير كرارة والفنانة هنا الزاهد، معلنًا موعد عرض الفيلم بجميع دور العرض السينمائي.

موعد عرض فيلم الشاطر

ونشر تامر مرسي الملصق الدعائي لفيلم الشاطر عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” معلقًا عليه: “ما يقع إلا الشاطر ما يكسب إلا الشاطر، البوستر الرسمي لفيلم الشاطر”.

وأضاف: “يُعرض في جميع سينمات مصر يوم 16 يوليو، ويعرض في سينمات الخليج ودول العالم يوم 31 يوليو”.

قصة فيلم الشاطر

تدور أحداث “الشاطر” في إطار كوميدي، حول شخصية دوبلير محترف يؤدي المشاهد الخطرة نيابة عن المشاهير، إلا أن طبيعة عمله تقوده إلى العديد من المتاعب والمواقف غير المتوقعة.

ويشمل العمل العديد من النجوم، أبرزهم الفنانة هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، محمد القس، وخالد الصاوي كضيف شرف، والعمل من تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

أول تعاون بين أمير كرارة وهنا الزاهد

يشهد الفيلم أول تعاون سينمائي يجمع بين أمير كرارة وهنا الزاهد، في بطولة ثنائية تجمع بين الأكشن، والكوميديا، والرومانسية، في قالب من المطاردات والانفجارات والمواقف المفاجئة، ضمن تجربة مشوقة ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر.

مسلسل ظروف غامضة

وعلى صعيد الدراما، يواصل الفنان أمير كرارة تصوير مسلسله الجديد “ظروف غامضة”، الذي يشاركه في بطولته الفنانة آية سماحة، ومن المنتظر عرضه قريبًا.

قصة مسلسل ظروف غامضة

تدور الأحداث حول جريمة قتل غامضة لتاجر، حيث تتوالى التحقيقات على مدار الحلقات لكشف هوية القاتل، وسط أجواء من التشويق والغموض.

أبطال مسلسل ظروف غامضة

يضم العمل مجموعة من النجوم، منهم: (أمير كرارة، آية سماحة، نبيل عيسى، صدقي صخر، وعلي الشامل).

المسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج تامر مرسي.