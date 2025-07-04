عاجل: إنتاج قياسي للحبوب خلال 2025.. «الفاو» تتوقع طفرة في المحصول العالمي

شكرا لاهتمامكم بخبر إنتاج قياسي للحبوب خلال 2025.. «الفاو» تتوقع طفرة في المحصول العالمي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تشير توقعات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى بلوغ إنتاج الحبوب العالمي 2,925 مليار طن في العام 2025، وهو رقم قياسي مدعوم بتحسن آفاق إنتاج الذرة والأرز والقمح، حسب تقرير نُشر الجمعة.

وقالت الفاو إن “إنتاج الحبوب العالمي من المتوقع أن يصل إلى مستوى قياسي هذا العام”، بزيادة 2,3% مقارنة بعام 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى “تحسن التوقعات للقمح والذرة والأرز” المحاصيل الثلاثة الرئيسية المستهلكة عالميا.

وفقا لريترز، يتوقع أن يصل إنتاج القمح الذي يُعد المكون الأساسي للخبز إلى 805,3 مليون طن (+0,9% على أساس سنوي)، مدعوما بزيادة المحصول في الهند وباكستان، وهي من أكبر الدول المستهلكة.

كما من المتوقع أن يرتفع إنتاج الذرة عالميا “بفضل الظروف الملائمة في البرازيل وتوسع المساحات المزروعة في الهند، مما يعوض تراجع الإنتاج في أوكرانيا والاتحاد الأوروبي”، حسب التقرير.

وتُقدر إنتاجية الحبوب الثانوية التي تشمل الذرة والشعير والسرغوم، بـ1,5645 مليار طن، بزيادة 3,5% مقارنة بعام 2024.

أما إنتاج الأرز فيُتوقع أن يصل إلى مستوى قياسي قدره 555,6 مليون طن (+1%)، مدعوما بتحسن التوقعات في الهند وبنغلادش وباكستان وفيتنام، رغم الانخفاض المتوقع في العراق والولايات المتحدة.

وحذرت الفاو من أن “توقعات الطقس الحار والجاف في بعض المناطق الرئيسية قد تؤثر على إمكانات الإنتاج، لا سيما لمحصول الذرة”.

كما تتوقع زيادة طفيفة في الاستخدام الكلي للحبوب (للغذاء وفي الصناعات الكيميائية وإنتاج الوقود وغيرها) بنسبة +0,8%، مع ارتفاع استهلاك الحبوب الثانوية على حساب القمح والأرز.

وأشارت الفاو إلى أن “استهلاك الأرز من المتوقع أن يستمر في الارتفاع مع تزايد الطلب الغذائي وزيادة إنتاج الإيثانول في الهند”.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR