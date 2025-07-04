عاجل: راشفورد يواصل الضغط على برشلونة .. واليونايتد يُبلغه برسالة واضحة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يواصل ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد، الضغط من أجل تحقيق حلمه بالانتقال إلى نادي برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في وقت يشهد فيه النادي الكتالوني حالة من إعادة التقييم بعد سقوط صفقة نيكو ويليامز.

بحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن شقيق راشفورد ووكيل أعماله كان في برشلونة مؤخرًا، حيث اجتمع مع المدير الرياضي ديكو، في خطوة تؤكد رغبة المهاجم الإنجليزي الجادة في ارتداء قميص البلوغرانا بدايةً من الموسم المقبل.

رغم أن عقده مع مانشستر يونايتد يمتد حتى عام 2028، إلا أن اللاعب لا يملك نية للاستمرار في “أولد ترافورد”.

راشفورد، الذي أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى أستون فيلا، قدّم أداءً متباينًا بين فترات من التألق وتكرار الإصابات.

وفقًا للصحفي المتخصص فابريزيو رومانو، فإن العلاقة بين راشفورد والنادي باتت قريبة من الانتهاء، حيث طلب اللاعب رسميًا الرحيل، وتلقى ردًا ضمنيًا من الإدارة بإبلاغه أن قميصه رقم 10 سيُمنح للوافد الجديد ماتيوس كونيا، في إشارة واضحة إلى انتهاء فصول العلاقة بين الطرفين.

وضوح رغبة اللاعب واستعداده للتضحية من أجل ارتداء قميص برشلونة قد يلعب دورًا حاسمًا في حسم القرار النهائي، خاصة في ظل خيارات أخرى مثل لويس دياز، الذي يظل المفضل لدى ديكو.