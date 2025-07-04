عاجل: سنغافورة تفرض غرامات على بنوك عالمية.. أكبر قضية تبييض أموال

شكرا لاهتمامكم بخبر سنغافورة تفرض غرامات على بنوك عالمية.. أكبر قضية تبييض أموال والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن البنك المركزي في سنغافورة الجمعة فرض غرامات مالية على مؤسسات مالية عالمية كبرى، من بينها البنك الأمريكي “سيتي بنك” والبنك السويسري “يو بي إس”، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بأكبر قضية تبييض أموال شهدتها البلاد.

وفي هذه القضية التي يقدر حجم المخالفات فيها بثلاثة مليارات دولار سنغافوري (ما يعادل نحو ملياري يورو)، دين عشرة أشخاص وحُكم عليهم بالسجن، لاستخدامهم النظام المالي في سنغافورة في تبييض عائدات غير مشروعة من أنشطة قمار في دول عديدة، بحسب السلطات المحلية.

وفقا لوكالة “فرانس برس” بعد اعتقال المتهمين في العام 2023، باشرت السلطة النقدية في سنغافورة (إم إي إس) تحقيقا موسعا شمل المؤسسات المالية، في محاولة لاستعادة ثقة الناس والحفاظ على سمعة النظام المالي للبلاد.

وفرضت السلطة النقدية في سنغافورة غرامات بقيمة إجمالية بلغت 27,45 مليون دولار سنغافوري على تسع مؤسسات مالية، بسبب تقصيرها في تنفيذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تبييض الأموال.

ومن بين هذه المؤسسات، فرع بنك “كريدي سويس” في سنغافورة الذي استحوذ عليه بنك “يو بي إس” في العام 2023، وفُرضت عليه غرامة بقيمة 5,8 ملايين دولار سنغافوري. كما غُرّم مصرف “يونايتد أوفرسيز بنك” المحلي بمبلغ 5,6 ملايين، وفرع “يو بي إس” في سنغافورة بثلاثة ملايين، إضافة إلى فرعين تابعين لـ”سيتي بنك” تم تغريمهما بـ2,6 مليون دولار.

وشملت العقوبات أيضا فرع بنك “جوليوس باير” السويسري في سنغافورة، الذي فُرضت عليه غرامة قدرها 2,4 مليون دولار سنغافوري.

وأوضحت السلطة النقدية أن هذه البنوك أخفقت في رصد عدد من “الإشارات التحذيرية” التي كان ينبغي أن تثير الشكوك حول مصادر أموال بعض عملائها.

وقال نائب المدير المسؤول عن الرقابة المالية في هيئة النقد السنغافورية هيرن شين: “على غرار المراكز المالية الدولية الكبرى، تواجه سنغافورة مخاطر مستمرة تتعلق بتبييض الأموال”.

وأكدت مجموعة “يو بي إس” في بيان التزامها مواصلة التعاون الوثيق مع الهيئات التنظيمية من أجل حماية القطاع المالي في سنغافورة.

بدوره، شدد فرع “سيتي بنك” في سنغافورة على التزامه “ضمان أعلى معايير الحوكمة والرقابة لرصد عمليات تبييض الأموال ومنعها”.

وصادرت الشرطة سيارات فاخرة ومجوهرات وسلعا من علامات تجارية شهيرة، إلى جانب عملات رقمية ومبالغ نقدية، تعود للمدانين الذين كانوا يقيمون في أرقى أحياء سنغافورة.

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