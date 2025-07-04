عاجل: رسالة خاصة من فليك إلى مارك بيرنال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف مارك بيرنال، لاعب وسط برشلونة الشاب، عن تفاصيل الرسائل التي تلقاها من هانز فليك خلال فترة تعافيه من الإصابة، مؤكدًا أنه يشعر بالدعم والثقة من المدرب الألماني.

وقال مارك بيرنال:”نعم، تواصل معي فليك، خاصة في البداية. قال لي أن أتحلى بالهدوء، وأنني ما زلت شابًا جدًا، وأن الموسم سيكون ثقيلًا وصعبًا، لكنه أكد أيضًا أنه يعتمد عليّ، وأنه سيتابع حالتي بشكل يومي، وهو موجود دائمًا لدعمي في كل شيء.”

وعن أسلوب فليك المعروف بالضغط العالي، قال بيرنال:”أعتقد أنني سأعتاد عليه تدريجيًا وسأعود إلى الإيقاع الطبيعي. وفي النهاية، أظن أن هذا الأسلوب مثالي لطريقتنا في اللعب.”