عاجل: سباق بين يوفنتوس وإنتر ميلان على نجم أتالانتا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – نشأ صراعًا جديدًا ما بين العملاقين إنتر ميلان ويوفنتوس على خدمات إيدرسون لاعب أتالانتا.

ويسعى كلا الناديان للبحث عن لاعب يمكنه تقديم إضافة قوية لوسط الملعب، خاصةً إنتر ميلان، الذي من المتوقع أن يرحل عنه نجمي الوسط هاكان تشالهان أوغلو وديفيد فراتيسي.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو أن الإنتر يبدو الأقرب للصفقة، حيث يمكنه تأمين قيمة المبلغ المطلوب للتوقيع مع إيدرسون، والذي يقدر بـ 40 مليون يورو، في حين يصعب على يوفنتوس تحقيق ذلك، خاصةً وأنه يجد صعوبة في بيع لاعبيه.