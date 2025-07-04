عاجل: «تاجر البندقية» يصيب علاقة ترامب وإسرائيل

شكرا لاهتمامكم بخبر «تاجر البندقية» يصيب علاقة ترامب وإسرائيل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - انتقادات لاحقت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن استعار كلمة من “تاجر البندقية” رأى فيها البعض معاداة للسامية.

وتعرض ترامب لانتقادات بسبب استخدامه كلمة “شايلوك” لوصف بعض المصرفيين خلال تعليقاته حول قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي أقره الكونجرس مؤخرا.

وقال ترامب خلال تعليقات في ولاية أيوا في وقت متأخر من أمس الخميس “فكروا في هذا: لا ضريبة على الوفاة، لا ضريبة على التركات، لا حاجة للذهاب إلى البنوك والاقتراض، في بعض الحالات، من مصرف جيد، وفي حالات أخرى، من شايلوك وأشخاص سيئين”.

وشيلوك هو شخصية خيالية عن مقرض أموال يهودي عديم الضمير في مسرحية شكسبير (تاجر البندقية) في القرن السادس عشر، واُعتبر هذا المصطلح، الذي يرمز لكلمة “المرابي الجشع”، مهينا لفترة طويلة.

وذكرت رابطة مكافحة التشهير في بيان “يستحضر مصطلح ‘شايلوك’ صورة معادية للسامية راسخة منذ قرون، تربط بين اليهود والجشع في صورة مسيئة وخطيرة للغاية. استخدام الرئيس ترامب لهذا المصطلح مقلق للغاية وغير مسؤول”.

ولدى سؤاله عن استخدامه لهذا المصطلح لدى عودته إلى واشنطن، أجاب ترامب إنه لا يعرف دلالاته.

وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة “لا، لم أسمع بهذا من قبل. أن تكون شايلوك يعني، لنقل، أن تُقرض المال بأسعار فائدة مرتفعة. لم أسمع هذا المصطلح بهذه الطريقة من قبل. أنتم ترونها بطريقة مختلفة عني. لم أسمع بذلك من قبل”.

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