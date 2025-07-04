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عاجل: الجفاء مستمر ما بين راشفورد وأموريم

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – لأول مرة منذ ستة أشهر ظهر ماركوس راشفورد في تدريبات مانشستر يونايتد عقب عودته للفريق مرة أخرى.

وكان راشفورد قد غادر اليونايتد وانتقل لأستون فيلا في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة، والآن عاد لناديه من أجل البحث عن فرصة جديدة.

وعلى الرغم من حاجة الفريق لمجهودات الجناح الإنجليزي، لكن صحيفة ديلي ميل أكدت أنه لم يكن هناك أي تواصل أو كلام ما بين راشفورد ومدربه روبين أموريم منذ عودته للتدريبات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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