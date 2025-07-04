عاجل: موقف غارسيا .. عروض بالجملة لمواهب ريال مدريد!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يبدو أن صيف ريال مدريد سيكون حافلًا بالحركة على مستوى المواهب الشابة، إذ بدأ العديد من لاعبي الفريق الثاني في جذب أنظار الأندية الإسبانية، بينما يقترب البعض من حسم مستقبلهم بعيدًا عن “الكاستيا”.

بحسب الصحفي رودرا عبر شبكة Espn، فإن المهاجم جونزالو غارسيا بات قريبًا من حجز مكان له في الفريق الأول الموسم المقبل، بفضل أدائه المميز في كأس العالم للأندية.

لكن على الجانب الآخر، يستعد عدد من زملائه لمغادرة العاصمة مدريد هذا الصيف بحثًا عن دقائق لعب وفرص تطور أكبر.

من بين المغادرين المحتملين، يأتي كل من تشيما أندريس، فيكتور مونيوز، ويوسف إنريكيز، الذين يتواجدون حاليًا في معسكر الفريق بالولايات المتحدة مع المدرب تشابي ألونسو.

وقد تلقى الثلاثي عروضًا جادة من أندية الليغا والدرجة الثانية.

تشيما أندريس في طريقه إلى ليفانتي، فيما يجري مونيوز مفاوضات متقدمة مع أوساسونا، وقد يتم حسم انتقال يوسف إلى ديبورتيفو ألافيس فور عودته من الولايات المتحدة.

وفي الوقت ذاته، أبدى خيتافي اهتمامه بالحصول على خدمات جاكوبو رامون، بينما يراقب فالنسيا تطورات موقف حارس المرمى الشاب فران غونزاليس.

ريال مدريد يُدرك قيمة هذه المواهب، ويسعى لتأمين أفضل سيناريوهات الخروج التي تضمن تطورهم، سواء بإعارات أو انتقالات دائمة مع بنود إعادة شراء مستقبلية، وهو نهج أصبح سمة مميزة في تعامل النادي مع أبنائه الشبان خلال السنوات الأخيرة.