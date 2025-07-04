عاجل: البديل المفضل عند تشابي ألونسو في كأس العالم

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أظهر مدرب ريال مدريد، تشابي ألونسو، اعتمادًا واضحًا على لوكا مودريتش كأفضل لاعب بديل خلال مباريات كأس العالم للأندية، حيث دخل الكرواتي كبديل أربع مرات، متصدرًا قائمة التبديلات بفارق واضح عن باقي اللاعبين.

وسجل ألونسو معدل تبديلات بلغ 4.5 في المباراة الواحدة، متفوقًا على معدل تبديلات المدرب السابق كارلو أنشيلوتي الذي بلغ 4.1.

وخلال مباريات البطولة، كان آردا غولر وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام أكثر اللاعبين الذين تم استبدالهم (ثلاث مرات لكل منهم)، في حين يبرز مودريتش بوجوده كأكثر لاعب شارك من مقاعد البدلاء.

وأجرى ألونسو 18 تغييرًا حتى الآن، مع تركيز التبديلات بين الدقائق 70 و79، مما يعكس استراتيجيته في إدارة الفريق.