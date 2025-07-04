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عاجل: كل تفاصيل رفض نيكو ويليامز الانضمام إلى برشلونة

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عاجل: كل تفاصيل رفض نيكو ويليامز الانضمام إلى برشلونة

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في تقرير لإذاعة كادينا سير الإسبانية، تم الكشف عن كواليس فشل صفقة نيكو ويليامز مع نادي برشلونة هذا الصيف، رغم اقتراب الطرفين من اتفاق في لحظة معينة.

إليكم التفاصيل الكاملة:

1- البداية:
اتصل وكيل نيكو ويليامز، فيليكس تاينتا، بنادي برشلونة يوم 9 يونيو، وعرض خدمات اللاعب، رغم أن النادي الكتالوني كان يركّز حينها على خيارات أخرى مثل لويس دياز وماركوس راشفورد.

2- اللقاء الأول:
في 13 يونيو، سافر وكيل نيكو إلى برشلونة، واجتمع مع الإدارة الرياضية للنادي في فندق “توري ميلينا” لعرض رغبة اللاعب في التوقيع.

3- عرض الوكيل:
أكد الوكيل أن نيكو بات أكثر نضجًا، وأن الصفقة يمكن أن تتم بشروط مالية مناسبة لبرشلونة، بما في ذلك الدفع على أقساط.

4- موقف أتلتيك بلباو:
كان رد نادي أتلتيك بلباو حاسمًا؛ إذ رفض الدخول في أي مفاوضات مع برشلونة، رغم أن النادي الكتالوني كان مستعدًا لدفع الشرط الجزائي البالغ 58 مليون يورو.

5- تعقيد المفاوضات:
خلال الأيام التالية، قدّم وكيل نيكو شروطًا جديدة وُصفت بأنها معقّدة وغير مناسبة، من بينها:

  1. شروط دفع غير مناسبة للّعب المالي النظيف.
  2. طلب حماية ضريبية.
  3. بند يسمح بفسخ العقد إذا لم يُسجَّل اللاعب في “الليغا” قبل 20 أغسطس.

6- موقف برشلونة:
رأت إدارة برشلونة أن الشروط الجديدة غير معقولة، وبدأت تشكّ في نوايا الصفقة، خاصة مع تباطؤ الوكيل في الرد.

7- المهلة الأخيرة:
منح برشلونة اللاعب مهلة 48 ساعة لحسم مستقبله، لكنها انتهت يوم السبت الماضي دون رد رسمي.

8- القرار النهائي:
في يوم الأربعاء الماضي، أبلغ الوكيل إدارة برشلونة أنه سيجتمع مع اللاعب لاتخاذ قرار نهائي.

9- رغم ذلك، علم برشلونة اليوم الجمعة بقرار تجديد عقد اللاعب مع بلباو حتى عام 2035، وهو قرار مفاجئ بالنسبة لهم.

10- الخطط البديلة:
بعد فشل صفقة نيكو، أعاد برشلونة فتح ملفي:

ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)

لويس دياز (ليفربول)

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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