عاجل: كل تفاصيل رفض نيكو ويليامز الانضمام إلى برشلونة

شكرا لاهتمامكم بخبر كل تفاصيل رفض نيكو ويليامز الانضمام إلى برشلونة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في تقرير لإذاعة كادينا سير الإسبانية، تم الكشف عن كواليس فشل صفقة نيكو ويليامز مع نادي برشلونة هذا الصيف، رغم اقتراب الطرفين من اتفاق في لحظة معينة.
إليكم التفاصيل الكاملة:
1- البداية:
اتصل وكيل نيكو ويليامز، فيليكس تاينتا، بنادي برشلونة يوم 9 يونيو، وعرض خدمات اللاعب، رغم أن النادي الكتالوني كان يركّز حينها على خيارات أخرى مثل لويس دياز وماركوس راشفورد.
2- اللقاء الأول:
في 13 يونيو، سافر وكيل نيكو إلى برشلونة، واجتمع مع الإدارة الرياضية للنادي في فندق “توري ميلينا” لعرض رغبة اللاعب في التوقيع.
3- عرض الوكيل:
أكد الوكيل أن نيكو بات أكثر نضجًا، وأن الصفقة يمكن أن تتم بشروط مالية مناسبة لبرشلونة، بما في ذلك الدفع على أقساط.
4- موقف أتلتيك بلباو:
كان رد نادي أتلتيك بلباو حاسمًا؛ إذ رفض الدخول في أي مفاوضات مع برشلونة، رغم أن النادي الكتالوني كان مستعدًا لدفع الشرط الجزائي البالغ 58 مليون يورو.
5- تعقيد المفاوضات:
خلال الأيام التالية، قدّم وكيل نيكو شروطًا جديدة وُصفت بأنها معقّدة وغير مناسبة، من بينها:
- شروط دفع غير مناسبة للّعب المالي النظيف.
- طلب حماية ضريبية.
- بند يسمح بفسخ العقد إذا لم يُسجَّل اللاعب في “الليغا” قبل 20 أغسطس.
6- موقف برشلونة:
رأت إدارة برشلونة أن الشروط الجديدة غير معقولة، وبدأت تشكّ في نوايا الصفقة، خاصة مع تباطؤ الوكيل في الرد.
7- المهلة الأخيرة:
منح برشلونة اللاعب مهلة 48 ساعة لحسم مستقبله، لكنها انتهت يوم السبت الماضي دون رد رسمي.
8- القرار النهائي:
في يوم الأربعاء الماضي، أبلغ الوكيل إدارة برشلونة أنه سيجتمع مع اللاعب لاتخاذ قرار نهائي.
9- رغم ذلك، علم برشلونة اليوم الجمعة بقرار تجديد عقد اللاعب مع بلباو حتى عام 2035، وهو قرار مفاجئ بالنسبة لهم.
10- الخطط البديلة:
بعد فشل صفقة نيكو، أعاد برشلونة فتح ملفي:
ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)
لويس دياز (ليفربول)