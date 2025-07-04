عاجل: بعد رحيله عن أرسنال.. اتهامات الاغتصاب تضرب توماس بارتي

شكرا لاهتمامكم بخبر بعد رحيله عن أرسنال.. اتهامات الاغتصاب تضرب توماس بارتي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - وجهت اتهامات إلى الغاني توماس بارتي، لاعب وسط أرسنال السابق، بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وكان بارتي صاحب الـ32 عاماً قد رحل مؤخراً عن أرسنال، وسط غموض حول وجهته المقبلة، وقيل إنه جذب اهتمام أندية من بينها يوفنتوس وبرشلونة وفنربخشة.

وبحسب ما ذكرته شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، تتعلق اثنتان من تهم الاغتصاب بامرأة واحدة، و3 تهم تتعلق بامرأة ثانية، وتهمة الاعتداء الجنسي واحدة تتعلق بامرأة ثالثة.

ويُزعم أن هذه الحوادث وقعت بين عامي 2021 و2022، بحسب ما ذكرته “سكاي سبورتس” في تقريرها.

وقالت شرطة العاصمة إنه من المقرر أن يظهر أمام محكمة وستمنستر الجزئية في الخامس من أغسطس/آب المقبل.

وقالت الشرطة إن “التهم تأتي في أعقاب تحقيق أجراه المحققون، والذي بدأ في فبراير/شباط 2022 بعد أن تلقت الشرطة لأول مرة تقريرا عن اغتصاب”.

وشارك بارتي مع أرسنال في 130 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينها 35 مباراة في الموسم الماضي سجل خلالها 4 أهداف.

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