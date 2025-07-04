عاجل: بعقد جديد.. إسبانيول يحصن موهبته المغربية من أطماع الفرق الأوروبية

شكرا لاهتمامكم بخبر بعقد جديد.. إسبانيول يحصن موهبته المغربية من أطماع الفرق الأوروبية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - يتطلع نادي إسبانيول لتحصين موهبته المغربية عمر الهلالي قبل ضربة انطلاق الموسم الجديد.

وتألق الظهير الأيمن الواعد خلال النسخة الماضية من الدوري الإسباني، مما جعله محل إشادة كبيرة من قبل الملاحظين.

ودخل اللاعب صاحب الـ21 عاماً حسابات منتخب المغرب خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة التي دارت في شهر يونيو/حزيران الماضي.

شرط جزائي جديد



كشفت مصادر إعلامية متطابقة عن تواجد رغبة من قبل الفريق الكتالوني في تمديد عقد نجمه المغربي الذي يمتد حتى عام 2027.

وبمقتضى العقد الجديد، سيقع رفع قيمة الشرط الجزائي لعقد الهلالي من 15 إلى 30 مليون يورو.

وتأتي هذه الخطوة بهدف ضمان الاستفادة فنياً من اللاعب في المستقبل القريب، مع ضمان مبلغ مالي مهم في صورة قيام أحد الأندية الأوروبية بتفعيل البند الجزائي المتواجد في عقده.

يذكر أن القيمة السوقية للاعب وصلت في شهر يونيو/حزيران الماضي لمبلغ 15 مليون يورو، وهي القيمة الأعلى منذ بداية مسيرته الكروية.

ماذا قدم الهلالي مع إسبانيول؟



تم تصعيد الموهبة المغربية للفريق الأول عام 2023 بعد المستويات المبهرة التي قدمها مع الفريق الرديف.

وشارك عمر الهلالي في 87 مباراة مع الفريق الكتالوني صنع خلالها 6 أهداف.

وغاب الهلالي عن مباراتين فقط خلال النسخة الأخيرة من الدوري الإسباني، تحديداً أمام أوساسونا وليغانيس.

وظهر اللاعب الواعد في 32 مباراة في مركز الظهير الأيمن، مقابل خوضه 4 مواجهات في مركز مدافع المحور.

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