عاجل: فليك يصر على بقاء هذا الثنائي في برشلونة وسط اهتمام الأندية الكبرى

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف الصحفي تشافيير بوتش أن فيرمين لوبيز وكاسادو لم يحظيا فقط بإعجاب المدرب هانسي فليك، بل أصبحا أيضًا محط أنظار العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، خاصة في الدوري الإنجليزي.

اللاعبان، اللذان أثبتا جدارتهما في برشلونة، يلفتان الأنظار بفضل أدائهما المتميز وروحهما القتالية في الملعب، يكافحان في كل كرة ويقدمان مستويات عالية من الجهد والالتزام طوال 90 دقيقة، ما جعلهما يتصدران اهتمامات المدربين الكبار مثل فليك ودي لا فوينتي مدرب المنتخب الاسباني.

صفاتهما العقلية القوية، إضافة إلى تمركزهما المثالي ولمستهما الدقيقة للكرة، جعلت منهما لاعبين مرغوبين في الأندية التي تسعى لتعزيز خط وسطها بجودة عالية.

ومع تزايد الشائعات حول اهتمام الأندية الإنجليزية بالتعاقد مع الثنائي، إلا أن فيرمين وكاسادو لا يزالان يرغبان في البقاء داخل برشلونة، النادي الذي يعتبرونه منزلاً لهم.

في الوقت نفسه، يبدي فليك رغبة قوية في استمرار الثنائي ضمن تشكيلته، حيث يعترف بقيمتهما الكبيرة في خطط الفريق المستقبلية.