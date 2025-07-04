عاجل: لا تصدق أي لاعب بعد اليوم…! درس قاسٍ لبرشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تلقى نادي برشلونة صفعة جديدة في سوق الانتقالات، بعد أن أعلن الإسباني نيكو ويليامز بشكل مفاجئ تجديد عقده مع أتلتيك بلباو حتى عام 2035، رغم كل ما قيل عن اقترابه من ارتداء قميص البلوغرانا هذا الصيف.

اللاعب، الذي أبدى في وقت سابق رغبة واضحة في الانضمام إلى برشلونة – وفقًا لما تناقلته التقارير الإعلامية – اختار في النهاية البقاء في سان ماميس، في خطوة اعتبرها كثيرون تغليبًا للمصلحة الشخصية على الوعود العاطفية.

ما حدث شكّل درسًا قاسيًا لبرشلونة وجماهيره، بأن لا شيء مضمون قبل أن يصبح رسميًا، ولا يجب تصديق أي شيء حتى يُعلن بشكل رسمي.

امتلأت الأيام الماضية بسيل من التصريحات والتقارير التي رُوّجت لصفقة ويليامز، وقيل حينها:

ويليامز لا يطلب ضمانات للتسجيل… وتبيّن أنه عكس ذلك.

أن برشلونة وصل إلى قاعدة 1/1 التي تتيح له تسجيله فورًا… وتبيّن أنها مبالغات.

أن البارسا سيكسر عقده في 1 يوليو… ولم يحدث.

أن الصفقة ستُغلق اليوم الجمعة كحد أقصى… لكنه جدد حتى 2035 في نفس اليوم!.

كل هذه الشائعات أسهمت في خلق آمال زائفة، قبل أن تنهار أمام الواقع القاسي، الذي قال كلمته عبر بيان رسمي من أتلتيك بلباو.