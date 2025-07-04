عاجل: 5 نصائح.. كيف تحافظ على برودة السيارة في الطقس الحار؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تصبح السيارات بمثابة نموذج مصغر للاحتباس الحراري، إذ تتخطى درجة لحرارة المرتفعة داخل السيارة تلك الموجودة بالخارج، نظرًا لاحتباس السخونة بداخلها خاصة إذا كانت معرضة لأشعة الشمس المباشرة.

أضرار الحرارة على السيارة

هذه الحرارة المرتفعة ليست بالعرض الهين، إذ قد تسبب تلفيات في السيارة، كما قد تؤثر على قائدها بضعف التركيز، والإرهاق والضعف، ما قد يزيد من خطر الحوادث، لذا فإن الحفاظ على برودة السيارة أثناء القيادة لا يقتصر على الراحة فحسب بل يشمل السلامة أيضًا، وفق ما جاء في صحفية “تايمز أوف إينديا”.

حرارة السيارة تشكل تهديدا على الحياة

وفقًا لبحث نشرته مجلة “Seat”، تصل درجة الحرارة داخل السيارة إلى 35 درجة مئوية، وهذه الحراة كفيلة بالتأثير على تباطؤ رد فعل السائق بنسبة 20%، وبما أن السيارات المتوقفة تحت الشمس المباشرة قد تصل حرارتها إلى 50 درجة مئوية، فإن ركوب سيارة شديدة السخونة قد يضف بنسبة كبيرة قدرة السائق على الاستجابة أثناء القيادة، ما قد يزيد من فرصة وقوع حادث.

مكيف هواء السيارة

هناك طرق أكثر توفيرًا من استخدام مكيف التبريد، لخفض حرارة السيارة، وبالرغم من أنه سر الراحة في السيارة فإن استخدامه يجب أن يكون بحكمة لتوفير الوقود والسلامة أيضًا، وذلك من خلال إخراج الهواء الساخن من السيارة قبل تشغيل المكيف، وتجنب تفعيل الدرجة القصوى للتبريد دفعة واحدة.

ورق الألومنيوم

ينصح الخبراء سائقي السيارات بتغطية زجاج السيارة الأمامي والخلفي، خاصة مع توقفها تحت أشعة الشمس، إذ تعكس الستائر امتصاص زجاج السيارة لأشعة الشمس، وفي المملكة المتحدة حثت الجهات المسؤولة المواطنين باستخدام ورق القصدير للحفاظ على برودة السيارة في الموجات الحارة، في حالة لم تتوفر الستائر، وذلك من خلال تغليف زجاج السيارة من الداخل بورق القصدير حيث يكون الجزء اللامع في مواجهة الشمس.

ركن السيارة في الظل

من أبرز الطرق التي تساعد في خفض الحرارة داخل السيارة هي توقفها بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، تحت الظل.

تطبيق أغطية المقاعد

تطبيق أغطية المقاعد

تساعد أغطية المقاعد التي تسمح بمرور الهواء على تقليل حرارة المقعد، كما تحافظ عليه من التلف خاصة إذا كانت الأغطية من نسيج الجلد.

بخاخ مياه

يوصى بالاحتفاظ بزجاجة بخاخ مياه، إذ تتحول قطع السيارة الداخلية المعدنية إلى قطع نارية لا يقوى السائق على لمسها، وفي هذه الحالة تساعد بخاخات المياه عند رشها على هذه القطع في التقليل من درجة الحراة بشكل كبير.