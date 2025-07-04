عاجل: ملايين الدولارات في مهب الريح.. 3 مفاجآت في قائمة الراحلين عن الوداد

شكرا لاهتمامكم بخبر ملايين الدولارات في مهب الريح.. 3 مفاجآت في قائمة الراحلين عن الوداد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - بدأ نادي الوداد المغربي تجهيز نفسه للموسم الجديد الذي سيسعى فيها لتجديد العهد مع الألقاب.

وكان الفريق البيضاوي فشل في الفوز بأي بطولة خلال موسم 2024-2025، كما خسر مبارياته الثلاث في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ووفقا لصحيفة “المنتخب المغربية” ضمت قائمة الراحلين عن عملاق كرة القدم المغربية 3 مفاجآت مدوية، وهو ما ترصده العين الرياضية عبر التقرير التالي.

آرثر فيندروسكي



تعاقد الوداد مع صانع الألعاب البرازيلي خلال الميركاتو الصيفي الماضي من نادي فلومينينسي في صفقة بلغت قيمتها 1.5 مليون يورو.

وشارك اللاعب صاحب الـ20 عاما في 18 مباراة مع الفريق البيضاوي ضمن مختلف المسابقات أسهم خلالها في 4 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.

ورغم موهبته الكبيرة التي سمحت له بتمثيل مختلف منتخبات البرازيل للفئات السنية، فإنه فشل في إثبات وجوده مع “وداد الأمة” وتواجد خارج حسابات مدربه في مونديال الأندية.

بيدرينو



انضم الجناح صاحب الـ21 عاما لنادي الوداد خلال الميركاتو الصيفي لعام 2024 قادما من كورينثيانز البرازيلي.

وخاض بيدرينو 12 مباراة خلال مغامرته المغربية اكتفى خلالها بتسجيل هدف وحيد.

وعلى غرار مواطنه آرثر فيندروسكي، لم يشارك الأخير في أي مباراة مع الفريق البيضاوي في بطولة مونديال الأندية 2025.

ستيفان عزيز كي



صانع الألعاب البوركيني انضم لنادي الوداد في مايو 2025، في صفقة غنم منها فريقه السابق يانغ أفريكانز التنزاني 1 مليون دولار.

وبلغ وقت لعبه 9 دقائق فقط في مونديال الأندية لم يترك خلالها أي بصمة تهديفية.

وفشل عزيز كي في تقديم مستويات قوية منذ انضمامه للفريق البيضاوي، مما جعله يخرج من حسابات المدرب محمد أمين بنهاشم.

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