عاجل: خالد بن محمد بن زايد يرأس وفد الإمارات في القمة الـ17 لقادة دول مجموعة «بريكس»

شكرا لاهتمامكم بخبر خالد بن محمد بن زايد يرأس وفد الإمارات في القمة الـ17 لقادة دول مجموعة «بريكس» والان مع التفاصيل



نيابة عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، يترأس الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفد دولة الإمارات إلى البرازيل، للمشاركة في أعمال القمة الـ17 لقادة دول مجموعة “بريكس”.



وفقا لمكتب أبوظبي الإعلامي، تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية الحدث العالمي، يومي 6 و7 يوليو/تموز الجاري.

وكانت دولة الإمارات قد انضمت إلى مجموعة “بريكس” خلال القمة الـ15 لقادة دول المجموعة التي عقدت في جوهانسبرغ، جمهورية جنوب أفريقيا، في أغسطس/آب 2023.. إيمانا منها بأهمية العمل متعدد الأطراف وتعزيز الحوار البناء من خلال منصات فاعلة تمثل الاقتصادات النامية والناشئة على المستوى الدولي، بما يدعم قيم التعددية الثقافية في السلام والأمن والتنمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

تستعد مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل لاستضافة قمة بريكس لهذا العام والتي تركز على مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين الدول الأعضاء.

تمثل دول بريكس حالياً ما يقرب من نصف سكان العالم، وأكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ونصف النمو الاقتصادي العالمي. وأصبحت هذه الدول قوة إيجابية ومستقرة في الشؤون الدولية. كما يعكس التوسع المستمر في عضوية المجموعة جاذبية وتأثيراً أكبر لآلية التعاون بينها.

وفي قمة بريكس السادسة عشرة التي عقدت العام الماضي في روسيا، قدم الرئيس الصيني شي جين بينغ رؤية شاملة لتعزيز التعاون بين دول بريكس، داعياً الدول الأعضاء إلى الالتزام بالسلام والابتكار والتنمية الخضراء والعدالة وتعزيز التبادل بين الشعوب. كما شدد على أهمية جعل المجموعة قناة رئيسية لتعزيز التضامن والتعاون بين دول الجنوب العالمي.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR