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عاجل: ” كف جامد ” ريال مدريد أول من صفع نيكو ويليامز

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة : قبل أسبوعين أو بشكل أدق في اليوم التالي من نهاية الليغا والجولة الأخيرة خرج وكيل أعمال نيكو ويليامز بخبر أن ريال مدريد اتصل من أجل الحصول على خدمات اللاعب …!

الخبر انتشر مثل النار في الهشيم خلال 24 ساعة ولكن إدارة الريال لم تنتظر كثيرًا مباشرة أصدرت بيان بأن النادي لم يفاوض اللاعب ولن يفاوض بل أن المسؤولين اتصلوا بإدارة بلباو من أجل ابلاغهم بالنفي وأن ما كتب هو مجرد كذب من وكيل اللاعب، كان هدف وكيل اللاعب من تسريب الخبر هو ليس ريال مدريد بل الضغط على إدارة برشلونة من أجل التحرك والإسراع في حسم الصفقة لأن الهدف الاكبر هو الحصول على أكبر عقد من بلباو من أجل تجديد اللاعب.

هكذا تلاعب وكيله ببرشلونة وبلباو.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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