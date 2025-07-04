عاجل: ماذا قال أيمن بهجت قمر عن ألبوم عمرو دياب “ابتدينا”؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - عبّر السيناريست أيمن بهجت قمر عن سعادته بتعاونه مع الفنان عمرو دياب في ألبوم ابتدينا، الذي تم طرحه ظهر أمس الخميس، مشيرًا أن هذا لم يكن التعاون الأول بينهما.

ألبوم عمرو دياب ابتدينا

وقال أيمن بهجت قمر عن ألبوم عمرو دياب ابتدينا في تصريحات تليفزيونية لـ “Et بالعربي” إنه سعيد للغاية بتعاونه مع عمرو دياب في ألبوم “ابتدينا”، وإن من حسن حظه أن يُسجل في تاريخه وتاريخ الموسيقى تعاونا بينه وبين عمرو دياب.

وأضاف قمر: “دائمًا ما كانت هناك كيمياء وثقة متبادلة بيننا، فهو يمثل الواجهة الموسيقية الكبرى للوطن العربي بفضل صوته وأغانيه واستمراريته”.

ألبوم عمرو دياب الجديد 2025

يتكون ألبوم عمرو دياب الجديد 15 أغنية هي كالتالي:

أغنية ابتدينا

كلمات: تامر حسين.

ألحان: عمرو مصطفى.

توزيع موسيقي: عادل حقي.

مكساج وماسترينج: أمير محروس.

تسجيل صوتي: شيري شكري.

2. أغنية يا بخته

كلمات: منة القيعي.

ألحان: عزيز الشافعي.

توزيع موسيقي: توما.

مكساج وماسترينج: أمير محروس.

تسجيل صوتي: شيري شكري.

3. أغنية هلونهم

كلمات: أيمن بهجت قمر.

ألحان: وليد سعد.

توزيع موسيقي: أحمد إبراهيم.

مكساج وماسترينج: أمير محروس.

تسجيل صوتي: شيري شكري.

4. أغنية خطفوني بالاشتراك مع جانا دياب

كلمات: تامر حسين.

ألحان: عمرو مصطفى.

توزيع موسيقي: أسامة الهندي.

مكساج وماسترينج: أمير محروس.

تسجيل صوتي: شيري شكري.

5. أغنية حبيبتي ملاك

كلمات: أمير طعيمة.

ألحان: عمرو دياب – أحمد إبراهيم.

توزيع موسيقي: أحمد إبراهيم.

مكساج وماسترينج: أمير محروس.

تسجيل صوتي: شيري شكري.

6. أغنية ما تقلقش

كلمات: عزيز الشافعي.

ألحان: عزيز الشافعي.

توزيع موسيقي: أحمد إبراهيم.

ميكساج وماسترينج: أمير محروس.

تسجيل صوتي: شيري شكري.

7. أغنية إشارات

كلمات: أيمن بهجت قمر.

ألحان: محمد يحيى.

توزيع موسيقي: أسامة الهندي.

مكساج وماسترينج: أمير محروس.

تسجيل صوتي: شيري شكري.

8. أغنية دايما فاكر

كلمات: تامر حسين.

ألحان: شادي حسن.

توزيع موسيقي: أحمد إبراهيم.

مكساج وماسترينج: أمير محروس.

تسجيل صوتي: شيري شكري.

برمجة صوتية: شريف مكاوي.

9. أغنية خبر أبيض

كلمات: أيمن بهجت قمر.

ألحان: محمد يحيى.

توزيع موسيقي: عادل حقي.

مكساج وماسترينج: أمير محروس.

تسجيل صوتي: شيري شكري.

10. أغنية قفلتي اللعبة

كلمات: مصطفى حدوتة.

ألحان: محمد يحيى.

توزيع موسيقي: وسام عبد المنعم.

مكساج وماسترينج: أمير محروس.

تسجيل صوتي: شيري شكري.

11. أغنية ارجعلها

كلمات: بهاء الدين محمد.

ألحان: عمرو دياب.

توزيع موسيقي: أسامة الهندي.

مكساج وماسترينج: أمير محروس.

تسجيل صوتي: شيري شكري.

12. أغنية يلا بالاشتراك مع نجله عبد الله دياب

كلمات: تامر حسين.

ألحان: عزيز الشافعي.

توزيع موسيقي: أحمد إبراهيم.

مكساج وماسترينج: أمير محروس.

تسجيل صوتي: شيري شكري.

برمجة صوتية: شريف مكاوي.

13.أغنية مليش بديل

كلمات: تامر حسين.

ألحان: إسلام زكي.

توزيع موسيقي: عادل حقي.

مكساج وماسترينج: أمير محروس.

تسجيل صوتي: شيري شكري.

14.أغنية بابا

كلمات: ملك عادل.

ألحان: محمد يحيى.

توزيع موسيقي: عادل حقي.

مكساج وماسترينج: أمير محروس.

تسجيل صوتي: شيري شكري.

15. أغنية شايف قمر

كلمات: محمد الكياتي.

ألحان: محمد يحيى.

توزيع موسيقي: شريف فهمي.

مكساج وماسترينج: أمير محروس.

تسجيل صوتي: شيري شكري.

رابط تحميل ألبوم عمرو دياب الجديد 2025

ويستطيع محبو الهضبة تحميل ألبوم عمرو دياب الجديد 2025 من خلال الضغط هنــــــا.