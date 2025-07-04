عاجل: شيكابالا يستعد لمرحلة جديدة بعد الاعتزال

عدن - ياسمين عبد العظيم - أبدى محمود شيكابالا، نجم الزمالك السابق، تفضيله للعمل في مجال التدريب على الالتحاق بالمناصب الإدارية داخل كرة القدم، مؤكدًا رغبته في خوض تجربة جديدة تواكب خبرته الطويلة كلاعب داخل المستطيل الأخضر.

وكشف مصدر مقرب من شيكابالا أن اللاعب المخضرم يركز في الوقت الحالي على الحصول على شهادات التدريب والتطوير الفني، تمهيدًا لخطوة الدخول إلى عالم التدريب، الذي يراه الأفضل لإيصال خبراته إلى الجيل الجديد من اللاعبين.

شيكابالا لا يفضل العمل الإدارى

وشدد شيكابالا خلال تصريحاته الأخيرة على أن العمل الإداري لا يتناسب مع شخصيته ورغبته في التواجد المستمر داخل الملعب، سواء من خلال الإشراف المباشر على التدريبات أو قيادة الفرق، معتبرًا أن التدريب هو الطريق الأمثل للاستمرار في مجال كرة القدم بعد الاعتزال.

ويأتي هذا التوجه في وقت يمر فيه شيكابالا بفترة تقييم لمستقبله الكروي، بعد مسيرة حافلة بالنجاحات مع الزمالك والمنتخب المصري، حيث يرغب في الاستفادة من تجاربه الكروية الكبيرة لإعداد نفسه لمهنة جديدة تختلف عن العمل الإداري الذي يفتقر إلى التفاعل المباشر مع اللعبة.

يذكر أن شيكابالا سبق له أن خاض تجارب متفرقة في المناصب الإدارية داخل نادي الزمالك، لكنه لم يشعر بالراحة الكاملة، ما دفعه للبحث عن بدائل تجعله قريبًا من الملعب وتحتفظ به داخل منظومة كرة القدم بشكل عملي وفني أكثر من التنظيمي.

وفي حال استكمال تدريباته التدريبية بنجاح، ينتظر أن يُعلن شيكابالا عن بداية مشواره في التدريب، ربما مع أحد فرق الشباب أو الأجهزة الفنية داخل الأندية، في خطوة تمهد له الطريق مستقبلاً للارتقاء إلى منصب مدرب رئيسي.