أخبار اليمن : 613 شهيداً حصيلة "مجازر المساعدات" في غزة

613 شهيداً حصيلة "مجازر المساعدات" في غزةكشفت الأمم المتحدة، عن تسجيل مالا يقل عن 613 شهيدا فلسطينيا حول نقاط توزيع المساعدات في قطاع غزة.

وذكر مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، أنه سجل ما لا يقل عن 613 شهيدا حول نقاط توزيع المساعدات، التي تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية" الممولة أمريكيا وإسرائيليا، وبالقرب من قوافل الإغاثة الإنسانية في القطاع.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب المفوضية في تصريحات صحفية في جنيف، إن هذا العدد تم تسجيله حتى يوم 27 يونيو الماضي، وذلك عند نقاط "مؤسسة غزة الإنسانية" أو بالقرب من قوافل الإغاثة الإنسانية، مضيفة أنه منذ ذلك التاريخ وقعت حوادث أخرى.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أمس، أن إجمالي عدد ضحايا توزيع المساعدات في القطاع، وصل إلى 652 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 4 آلاف و537 مصابا.

يذكر أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد تعقيدا بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول المساعدات الإنسانية للسكان، واستمرار القصف على كافة المناطق، وما تبقى من منشآت طبية وخدمية وخيام النازحين.