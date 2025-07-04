عاجل: برسالة غير مباشرة.. داني أولمو يعلّق على قرار نيكو ويليامز (صورة)

شكرا لاهتمامكم بخبر برسالة غير مباشرة.. داني أولمو يعلّق على قرار نيكو ويليامز (صورة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تفاعل داني أولمو، لاعب وسط برشلونة، مع رفض نيكو ويليامز جناح أتلتيك بلباو الانتقال للبارسا.

وجدد نيكو ويليامز تعاقده مع أتلتيك بلباو حتى عام 2035، ليغلق بذلك أبواب انتقاله إلى برشلونة هذا الصيف.

وكان برشلونة يسعى جاهدا للتعاقد مع نيكو ويليامز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية عن طريق دفع الشرط الجزائي في عقده، والذي كان يقدر بنحو 58 مليون يورو بجانب 4 ملايين كضريبة قيمة مضافة.

لكن أتلتيك بلباو رفع قيمة الشرط الجزائي بنسبة تزيد عن 50% في العقد الجديد لصاحب الـ22 عاما، والذي سيستمر مع النادي الباسكي في العشر سنوات المقبلة حتى عام 2035.

داني أولمو يتفاعل مع رفض نيكو ويليامز برشلونة



وبدا أن ما عرقل صفقة انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة هو تمسك اللاعب بحصوله على ضمانات مكتوبة من النادي الكتالوني لتسجيل عقده في الليغا، من أجل الموافقة على الانتقال للبارسا.

وتتشابه حالة نيكو مع داني أولمو الذي انضم لبرشلونة الصيف الماضي، لكن الأخير لم يتردد في انتظار الفريق الكتالوني والمخاطرة بعدم قدرته على التسجيل، وهو ما نجحت إدارة خوان لابورتا في فعله بالنهاية.

وبمجرد إعلان قرار نيكو، كان أولمو من أوائل المتفاعلين، موجهًا رسالة واضحة إلى زميله بالمنتخب الإسباني الذي كان قد دافع عنه قبل أيام قليلة.

ونشر أولمو “ستوري” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” يُشير فيها إلى شعار النادي، مصحوبًا بقلبين بألوان برشلونة، في تلميح واضح لرفض نيكو ويليامز الانضمام للبلوغرانا.

يذكر أن داني نفسه فتح الباب لضم نيكو ويليامز قبل أيام قليلة بقوله: “إنه لاعب من الطراز الرفيع، لكن علينا احترام حقيقة أنه ليس لاعبًا في برشلونة، الأفضل يجب أن يلعب في برشلونة، نيكو لاعب رائع. لقد أظهر مستواه مع ناديه ومنتخب بلاده، نحن نعرف بالفعل كيف سيتأقلم، أحب اللعب مع الأفضل”.

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