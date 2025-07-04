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عاجل: رسالة مبطنة من برشلونة إلى نيكو ويليامز

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عدن - ياسمين عبد العظيم - رسالة مبطنة من برشلونة إلى نيكو ويليامز بعد تجديده مع بلباوهاي كورة – في رد فعل غير مباشر بعد إعلان نيكو ويليامز تجديد عقده مع أتلتيك بلباو حتى عام 2035، نشر الحساب الرسمي لبرشلونة عبر منصة “إكس” رسالة قصيرة أثارت الكثير من الجدل والتأويلات، حيث كتب على صورة لشعار النادي: “حياتنا.”

المنشور، الذي بدا بسيطًا من حيث الكلمات، فُسّر على نطاق واسع كرسالة مبطنة موجهة إلى نيكو ويليامز، في إشارة إلى أن الولاء والانتماء لا يُشترى، وأن برشلونة سيظل وفيًا لهويته ولمن ينتمون له حقًا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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