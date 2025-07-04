عاجل: “صورة وسطر في جريدة قديمة”.. ماذا كُتب عن شيكابالا في بداية مشواره مع الزمالك؟

شكرا لاهتمامكم بخبر “صورة وسطر في جريدة قديمة”.. ماذا كُتب عن شيكابالا في بداية مشواره مع الزمالك؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - لم يكن المشهد صاخبًا، ولا التصريح مثيرًا، فقط فيديو يجمعه بأطفاله لم يتجاوز الثلاثين ثانية.

جلس محمود عبد الرازق “شيكابالا” أمام الإعلامي إبراهيم فايق، في برنامج “جمهور التالتة”، وقالها بهدوء لا يشبه رحلته الكروية المثيرة: “انتهت الحكاية.. مش هلعب تاني”.

شيكابالا يعلن اعتزاله

طوى شيكابالا صفحة طويلة من مشوار بدأ قبل أكثر من عشرين عامًا، حين كان طفلًا لم يتجاوز الخامسة عشرة، يجلس على طاولة خشبية في نادي الزمالك ليوقّع أول عقد احتراف في حياته.

أول سطر في الصحف عن شيكابالا

ولعل أول من وثّق هذا الحضور كان خبرًا صغيرًا في صحيفة ورقية، تحدّث عن أصغر ناشئ يوقّع عقدًا رسميًا مع الزمالك.

وجاء نص الخبر: “محمود عبد الرازق حسن الشهير بشيكابالا، والبالغ من العمر 15 عامًا، يُعد أصغر ناشئ في نادي الزمالك، وسيتم التعاقد معه لضمان حقوق النادي في حال احترافه خارج مصر”.

شيكابالا.. حكاية الناشئ من البداية

حول هذا التعاقد، قال الكابتن الجوهري الصغير، مدرب اللاعب: “بدأ شيكابالا ضمن براعم الكرة وهو في العاشرة من عمره، ويرجع الفضل في اكتشافه إلى الكابتن نبيل نصير، مدير مدرستي الكرة، والدكتور أشرف جابر، مدير التخطيط والمتابعة، اللذَين أنهيا صفقة انتقال اللاعب من نادي أسوان إلى مدرسة الكرة في الزمالك، مقابل مبلغ 2000 جنيه”.

وكان شيكابالا قد لفت الأنظار منذ سن الثامنة، حين بدأ ممارسة كرة القدم في نادي أسوان.

من الجنوب إلى القلعة البيضاء

تمكّن اللاعب من الانتقال إلى مدرسة الموهوبين في أسوان، ومنها إلى نظيرتها في القاهرة، حيث شاهده الدكتور أشرف جابر، الذي رشّحه للانضمام إلى مدرسة الكرة بنادي الزمالك، بعدما تبيّن أن هناك نية لدى النادي الأهلي لضمه.

شيكابالا ينضم للزمالك

انضم شيكابالا إلى مدرسة الكرة لفريق تحت 10 سنوات، تحت قيادة الكابتن سعيد الجبري، الذي قدّم له الرعاية والاهتمام الكاملَين. وبسبب تألقه، حاول الأهلي مجددًا ضمه، لكن الكابتن نبيل نصير نجح في تحرير عقد رسمي معه، ليضمن استمراره داخل القلعة البيضاء.

واستمر اللاعب في الانتظام بجميع المراحل السنية تحت قيادة الجبري حتى صعوده إلى الفريق الأول.

خطوة نحو الاستقرار

لفت شيكابالا الأنظار بمستواه اللافت، ولمواجهة أزمة السكن التي كان يعاني منها، تم توفير إقامة داخل النادي، إلى جانب الغذاء المناسب، ومصروف شهري يعينه على التنقلات.

شيكابالا والوصول إلى المنتخب

أظهر اللاعب مستوى عاليًا أهّله للانضمام إلى منتخب مصر تحت 15 سنة، تحت قيادة الكابتن خالد جاد الله، ضمن استعدادات المنتخب لكأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.

قرار من الإدارة حول شيكابالا

لفت شيكابالا انتباه مسؤولي القطاع ومجلس إدارة النادي، خاصة المستشار مرتضى منصور، نائب رئيس النادي آنذاك، والكابتن عزمي مجاهد، عضو مجلس الإدارة. وعلى الفور، قدّم الكابتن أحمد مصطفى، رئيس القطاع، مذكرة لمجلس الإدارة للتعاقد مع اللاعب لمدة خمس سنوات، مقابل 100 ألف جنيه.