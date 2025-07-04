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عاجل: صفعة ويليامز… التاريخ يعيد نفسه!

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- وجه نيكو ويليامز صفعة جديدة لبرشلونة، بعدما قرر للمرة الثانية على التوالي رفض الانتقال إلى “البلاوغرانا”، مفضلاً الاستمرار مع أتلتيك بلباو حتى عام 2035، مع رفع قيمة شرطه الجزائي بنسبة 50% وزيادة كبيرة في راتبه.

ورغم أن اللاعب، عبر وكيله، كان من بادر هذه المرة بفتح باب التواصل مع برشلونة، فإن النهاية لم تختلف عن صيف 2024، حين فضّل ويليامز البقاء في بلباو، على غرار ما فعله حينها أيضًا برفضه المشروع الكتالوني، بعكس داني أولمو الذي اختار العودة إلى “كامب نو”.

وبرغم تحركات برشلونة الجادة هذا الصيف وثقته في إتمام الصفقة، جاء الرد من ويليامز قاسيًا، مؤكدًا أن “القطار الكتالوني” مر مرتين… لكنه قرر عدم الصعود.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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