عاجل: ردّ رسمي.. هل تستعد العدالة الفرنسية للتحرك ضد يوسف بلايلي؟

شكرا لاهتمامكم بخبر ردّ رسمي.. هل تستعد العدالة الفرنسية للتحرك ضد يوسف بلايلي؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت العدالة الفرنسية، عن موقفها الرسمي من الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، بعد المشاكل التي كان بطلها في باريس منذ 48 ساعة مضت.

بلايلي تعرض للتوقيف من الأمن الفرنسي، بعد دخوله في اشتباك لفظي مع طاقم الطائرة التي وصل فيها من الولايات المتحدة الأمريكية، صوب العاصمة الفرنسية باريس.

ووجد بلايلي نفسه رفقة شقيقه الأصغر تحت طائلة الإيقاف، لبضع ساعات، قبل أن يتم حل المُشكل وديا بعد تدخل السلطات الجزائرية لإنقاذهما من متاعب أكبر كانت تنتظرها.

وكثر الحديث في الإعلام الفرنسي بعدها، عن إمكانية مثول يوسف بلايلي أمام العدالة، خاصة بعد تهجمه على الجميع، بطريقة غير غريبة عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وكالة الأنباء الفرنسية “AFP”، كشف بأن العدالة الفرنسية أنهت تحركاتها ضد يوسف بلايلي، منذ إخلاء سبيله، وذلك رغم الشكوى التي تقدم بها طاقم الطائرة التي كان متنها اللاعب الجزائري.

ذات المصدر، أوضح بأن الملف لم يصل درجة تستحق المتابعة القضائية، وتم غلقه بصفة رسمية، ما يعني بأن يوسف بلايلي لن يواجه أي متاعب جديدة مع السلطات الفرنسية.

وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية دائما، بأن نادي الترجي التونسي، رفض التعليق على قضية يوسف بلايلي، مُفضلا مبدأ التحفظ، تفاديا لزيادة الطين بلّة.

وسيكون بلايلي من هنا فصاعدا، مطالبا بالتحكم في أعصابه بشكل أكبر، بعدما أصبح يدخل في صراعات حتى خارج الملاعب، في سيناريو تكرّر في الجزائر وتونس ووصل حتى فرنسا.

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