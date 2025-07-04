عاجل: ماركا تكشف سبب انهيار صفقة ويليامز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن السبب الحقيقي وراء فشل انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم الاهتمام الكبير من جانب النادي الكتالوني بضم نجم أتلتيك بلباو.

ووفقًا للتقرير، فإن المفاوضات بين الطرفين انهارت بسبب خلاف حول بند متعلق بضمانات تسجيل اللاعب، وأوضح المصدر أن ويليامز طالب بإدراج شرط في عقده يتيح له الرحيل مجانًا قبل أيام من نهاية الميركاتو، في حال لم يتمكن برشلونة من تسجيله في قائمة الفريق.

وأكد وكيل اللاعب خلال الاجتماعات مع إدارة برشلونة أن موكله لا يستطيع المخاطرة بعدم اللعب إذا لم تُستكمل إجراءات تسجيله في الوقت المناسب، وهو ما دفعهم للمطالبة بضمان مكتوب لحماية مستقبله المهني.

في المقابل، رفضت إدارة برشلونة هذا الطلب، معتبرة أن إضافة مثل هذا البند يشكل مخاطرة مالية كبيرة، إذ قد يؤدي إلى خسارة الصفقة دون مقابل، رغم ثقتهم في قدرتهم على تسجيل اللاعب ضمن قائمتهم.

وبهذا، توقفت المحادثات بين الجانبين، ما أدى إلى انهيار الصفقة التي كانت تُعد من أولويات المدرب هانسي فليك لدعم الهجوم الموسم المقبل، وأعلن نادي أتلتيك بلباو تجديد عقد اللاعب حتى عام 2035.