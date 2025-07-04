عاجل: صورة: أولمو يرد على قرار نيكو ويليامز بطريقته الخاصة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – جاء إعلان تجديد نيكو ويليامز لعقده مع أتلتيك بلباو كالصاعقة على جماهير برشلونة، التي لم تكن تتوقع أن يُحسم الملف بهذه السرعة وبهذا الشكل.

وقع الخبر كصفعة، خصوصًا أن برشلونة كان يعوّل على ضمه هذا الصيف لتعزيز صفوف الفريق.

لم تتأخر ردة الفعل، وكان داني أولمو، زميل نيكو في المنتخب، أول من عبّر عن موقفه، وإنْ بطريقة غير مباشرة.

نشر لاعب برشلونة صورة على حسابه في “إنستغرام”، ظهر فيها وهو يضع يده اليمنى على قلبه وعلى شعار النادي، مرفقة برمزي قلبين يحملان لوني برشلونة، في إشارة واضحة إلى ولائه للنادي الكتالوني.

رغم أن الرسالة لم تكن صريحة، فإن معظم المتابعين فسّروها على أنها رد مبطّن من أولمو على قرار ويليامز برفض عرض برشلونة.

وقد لاقت هذه الصورة تفاعلًا واسعًا من جماهير برشلونة، التي عبّرت عن فخرها بانتماء أولمو للنادي، معتبرة تصرفه دليلًا على “الروح” التي يفتقدها لاعبون آخرون، مثل نيكو.

يأتي ذلك أيضًا بعد أن غامر أولمو بالانضمام إلى البارسا وتحقيق حلمه، رغم معرفته بصعوبة تسجيله في قائمة الفريق، على عكس ويليامز الذي خذل النادي الكتالوني بسبب رغبته في الحصول على ضمانات بالتسجيل، وهو ما دفعه للبقاء مع بلباو.

من جانبه، كان ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، قد تحدّث في مايو الماضي عن خلفيات الملف، كاشفًا أن النادي كان يضع أولمو وويليامز ضمن أولوياته، وقال:

“في الموسم الماضي، كنا نفكر في لاعبين اثنين لتقوية الفريق: أولمو وويليامز. منذ اللحظة الأولى، أراد أولمو القدوم إلى برشلونة، وأظهر ثقة في المشروع، وكان الأمر أسهل. نيكو لم يفعل ذلك”.