عاجل: من قلب أمريكا.. إشادة قوية بـ الهلال !

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أشاد البرازيلي مارسيلو جونسالفيس، مدرب أورلاندو سيتي الأمريكي، بما قدمه الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا أن الفريق ظهر بمستوى تنافسي عالٍ أمام عمالقة أوروبا.

قال جونسالفيس: “الهلال فريق يضم مواهب واعدة ويقدم كرة قدم ممتعة، استمتعت بأدائه أمام ريال مدريد ومانشستر سيتي، وأعجبني تحديدًا مالكوم دي أوليفيرا وماركوس ليوناردو”.

أما عن الفوز التاريخي للهلال على مانشستر سيتي في ثمن النهائي، علق المدرب البرازيلي: “الهلال لم يكتفِ بالصمود، بل نافس وجهاً لوجه، والمباراة كانت من أجمل ما شاهدت منذ سنوات”.

وفيما يخص حظوظ الهلال في البطولة، قال: “الهلال أثبت جدارته بالفعل، وإذا واصل بنفس الروح والانضباط، فهو قادر على بلوغ النهائي عن جدارة”.