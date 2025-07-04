عاجل: ما هي مواصفات امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة؟.. اعرف عدد الأسئلة

عدن - ياسمين عبد العظيم - يؤدي طلاب الثانوية العامة 2025، يوم الأحد الموافق 6 يوليو، امتحان مادة الجيولوجيا وذلك لطلاب النظام القديم، ضمن المواد المضافة للمجموع، وعليه يزداد البحث ما هي مواصفات امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة؟.

وبدأت امتحانات الثانوية العامة 2025، يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم 10 يوليو الجاري.

مواصفات امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

وكشفت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل مواصفات امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة، وجاءت على النحو التالي:

يتكون امتحان الجيولوجيا من 46 سؤالا.

الامتحان مقسم لـ2 سؤال مقالي، و44 سؤال اختيار من متعدد.

الدرجة النهائية للامتحان، 60 درجة.

الدرجات موزعة، 56 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد، و4 درجات للأسئلة المقالية.

شكل امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

وأكدت وزارة التعليم، أن نظام امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة، يعتمد على الكتاب المفتوح، حيثت يتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية الامتحان ويقوم بتسليمه في النهاية.

وأوضحت، أن توزيع مستويات الأسئلة، سيكون 30% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة، و40 للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا.

مدة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

وعن مدة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة، فبحسب ما أعلنته وزارة التعليم، فإن الامتحان سيكو 3 ساعات، يبدأ الساعة التاسعة صباحا، حتى الساعة الثانية عشر ظهرا.

التزام الطلاب بكتابة البيانات

وأكدت وزارة التربية والتعليم، ضرورة التزام الطلاب بكتابة البيانات الخاصة بهم بشكل سليم، وتشمل الاسم ورقم الجلوس والمدرسة والإدارة التعليمية واسم المادة، مع ضرورة تظليل رقم النموذج الخاص بكراسة الأسئلة بشكل صحيح.

وشددت الوزارة، على ضرورة التأكد من مطابقة الإجابة مع رقم السؤال في ورقة الامتحان لضمان سلامة عملية التصحيح وتجنب أي أخطاء قد تؤثر على نتيجة الطالب.