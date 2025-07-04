عاجل: إسرائيل و«التهديد الإيراني».. كاتس يكشف «الضمان العسكري»

شكرا لاهتمامكم بخبر إسرائيل و«التهديد الإيراني».. كاتس يكشف «الضمان العسكري» والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يؤكد أن الجيش سيضمن ألا تهدد إيران إسرائيل مجددا بعد حرب الـ12 يوما.

وقال كاتس في بيان إن الجيش الإسرائيلي سيضع “خطة لضمان ألا تهدد إيران إسرائيل بعد الآن”، مضيفا أن الجيش يجب أن “يكون جاهزا على الصعيد الاستخباراتي والعملياتي لضمان التفوق الجوي لسلاح الجو على طهران”.

وباشرت إسرائيل في 13 يونيو/حزيران الماضي حملة قصف جوي على إيران، مؤكدة أن الهدف منها ثنيها عن تطوير السلاح النووي الذي طالما نفت إيران أن تكون تسعى لحيازته، وضرب ترسانتها من الصواريخ البالستية.

وبعد وقف لإطلاق النار أعلنته واشنطن، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع إيران من إعادة بناء منشآتها النووية ما أثار احتمال تجدد النزاع.

«سيتحرك بانتظام»

وفي تدوينة نشرها الأسبوع الماضي عبر منصة إكس، كتب كاتس يقول إن الجيش “سيتحرك بانتظام لإحباط أي تهديدات”.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن قادة البلاد يسعون إلى اعتماد نهج مماثل لذلك المعتمد بخصوص لبنان.

ويشن الجيش الإسرائيلي ضربات منتظمة على مواقع يقول إنها تابعة لحزب الله وعناصره في لبنان رغم اتفاق الهدنة المبرم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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