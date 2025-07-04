عاجل: بعد ضربة نيكو ويليامز .. خياران فقط أمام برشلونة لتصحيح صورته!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تلقى برشلونة ضربة قوية بعدما قرر نيكو ويليامز البقاء في أتلتيك بلباو، ما أجبر النادي الكتالوني على تغيير خططه في سوق الانتقالات بشكل كامل.

الإدارة كانت تظن أن صفقة نيكو ستُحسم خلال أيام، وعلّقت كل مفاوضاتها الأخرى بانتظار توقيعه.

لكن الآن، لم يعد أمام برشلونة سوى خيارين فقط لتدعيم مركز الجناح: لويس دياز (ليفربول) أو ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد).

لويس دياز كان دائمًا الخيار المفضل للمدير الرياضي ديكو، وقد تم التوصل معه لاتفاق على بنود العقد، قبل أن تُجمَّد المفاوضات لصالح نيكو.

رغم اهتمام برشلونة بإحياء الصفقة، إلا أن ليفربول يرفض بيع اللاعب، خاصة بعد وفاة ديوغو جوتا، وهو ما يجعل التفاوض مع النادي الإنجليزي في الوقت الحالي أمرًا معقدًا جدًا.

الخيار الآخر هو راشفورد، الذي أبدى رغبة واضحة في اللعب لبرشلونة.

اللاعب أرسل شقيقه إلى برشلونة للتفاوض، وأكد استعداده لخفض راتبه وحتى الخروج على سبيل الإعارة.

مانشستر يونايتد أيضاً منفتح على فكرة البيع أو الإعارة، خاصة وأن المدرب روبن أموريم لا يرغب في استمرار راشفورد مع الفريق خلال فترة التحضير للموسم الجديد.

برشلونة يعيش حالة ارتباك حاليًا بعد رفض نيكو، لكن التوجه نحو صفقة إعارة قد يمنح النادي هامشًا لإبرام صفقات أخرى أيضًا.

القرار الآن بيد الإدارة، وعليها التحرك بسرعة لإنقاذ خططها قبل انطلاق الموسم.