عاجل: وفاة سائق قطار داخل كابينة القيادة بالبحيرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - توفي، اليوم الجمعة، سائق قطار أثناء أداء عمله داخل كابينة القيادة بمحطة السكة الحديد بمنطقة التحرير، التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تقلت إخطارًا من قسم شرطة السكة الحديد يفيد بوفاة سائق قطار خط المناشي، المتجه من محطة إيتاي البارود إلى بشتيل بالجيزة، أثناء توقف القطار بمحطة التحرير بدائرة مركز بدر.

السائق “أحمد صلاح”

وانتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وفاة السائق “أحمد صلاح” (43 عامًا)، العامل بهيئة سكك حديد مصر، والمقيم بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة.

حالة إغماء مفاجئة

وبسؤال مساعد السائق، أفاد بأنه فور توقف القطار بالمحطة، فوجئ بإصابة قائد القطار بحالة إغماء مفاجئة، وتم نقله على الفور إلى مستشفى بدر المركزي، حيث أكد الفحص الطبي وفاته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في ملابسات الحادث.

السجن المشدد لقائد قطار حادث طوخ

في سياق متصل، قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على “ع. م. ص” قائد قطار سندنهور في حادث قطار طوخ الذي أسفر عن وفاة 25 شخصًا وإصابة 152 آخرين.

كما ألزمت المحكمة المتهم بغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، ورد مبلغ 9 ملايين و414 ألف و394 جنيهًا، وعزله من وظيفته لمدة 3 سنوات تبدأ بعد انتهاء تنفيذ العقوبة.

كما حكمت بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على كل من جمال عبد الحكيم عبد الله مبروك، ومحمد أمين عبد الغني إبراهيم، لاتهامهما بالتسبب في الحادث ذاته.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شاهين خلف، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأمانة السر محمد طايل.

وأفاد أمر الإحالة بأن المتهمين الأول والثاني عبثا بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وخاصة تعطيل جهاز التحكم الأتوماتيكي (ATC)، الذي يهدف إلى تهدئة سرعة القطار قبل وقوع الحادث.

ونجم عن هذا العبث وفاة 25 شخصًا وإصابة 152 آخرين، من بينهم 5 أطفال، وأعرضا عمدًا سلامة النقل بوسائل سكك حديد مصر للخطر، مما تسبب في تعطل سير القطارات وحدوث الحادث.