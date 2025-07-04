عاجل: قبل الانطلاق.. نصائح ذهبية لرحلة آمنة بسيارتك هذا الصيف

عدن - ياسمين عبد العظيم - مع بداية موسم الإجازات وارتفاع درجات الحرارة، يزداد السفر عبر الطرق السريعة، مما يستدعي الالتزام بعدد من الإرشادات الهامة لتجنب الأعطال والحوادث.

وأكدت جهات رسمية مثل الهيئة العامة للطرق والكباري، والإدارة العامة للمرور، إلى جانب نادي السيارات المصري، على ضرورة إجراء فحص شامل للسيارة قبل السفر، يشمل الزيت، والمياه، والإطارات، والفرامل، والبطارية.

وفي السياق الدولي، قدمت منظمات مثل الجمعية الأمريكية للسيارات (AAA) ومجلس السلامة الوطني (NSC) نصائح موسمية تحت عنوان “فحص ما قبل الرحلة”، كما تواصل شركات مثل تويوتا وفورد نشر إرشادات للقيادة الآمنة خلال الصيف.

اتباع هذه النصائح لا يضمن فقط رحلة مريحة، بل قد يكون سببًا في تجنب مواقف خطرة لا تُحمد عقباها.

افحص سيارتك جيدًا قبل السفر

لا تستهين بقوة الوقاية، فتأكد من عمل فحص شامل يشمل:

مستوى الزيت والمياه

حالة الإطارات (الكاوتش) والتأكد من عدم وجود تشققات أو ضعف في النقشة

سلامة الإطار الاحتياطي وجاهزيته للاستخدام في حالات الطوارئ

مستوى الفرامل والبطارية

تلك التفاصيل الصغيرة قد تجنبك أعطالًا كبيرة على الطريق.

التزم بقواعد المرور وسرعة الطريق

القيادة السليمة لا تعني فقط الوصول بسرعة، بل الوصول بأمان. الالتزام بالسرعة المحددة، خاصة مع تغير الأحوال الجوية أو السير في طرق جبلية أو غير ممهدة، يحفظ الأرواح.

احتفظ ببعض النقود “كاش”

ليست كل بوابات تحصيل الرسوم مجهزة لاستقبال البطاقات البنكية، لذا احرص على وجود مبلغ نقدي كافٍ معك لتجنب التعطيل.

حافظ على يقظة السائق

إذا لم تكن أنت من يقود السيارة، فدورك لا يقل أهمية. لا تترك السائق وحيدًا في تركيزه، خاصة خلال الرحلات الطويلة. حاول التفاعل معه أو تبادل القيادة إن أمكن، وتجنب النوم لفترات طويلة وتركه يواجه الطريق بمفرده.

زوّد السيارة بالمستلزمات الأساسية

من الضروري وجود: