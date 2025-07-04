عاجل: صورة: جماهير برشلونة تنقلب على الإدارة بعد ضربة ويليامز!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أبدت جماهير نادي برشلونة استياءها الشديد من الطريقة التي أدار بها النادي ملف التعاقد مع نيكو ويليامز، بعد أن فشل في ضمه، واختار اللاعب تجديد عقده مع أتلتيك بلباو.

وفي استطلاع للرأي أجرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، وجّه المشاركون انتقادات لاذعة لإدارة النادي الكتالوني، حيث اعتبر 75٪ من أصل 3980 صوتًا أن إدارة برشلونة تعاملت مع الملف بشكل سيئ.

بينما رأى 15٪ فقط أن الأداء كان جيدًا، واعتبر 10٪ أن الإدارة تصرفت بشكل متوسط.

يعكس هذا الاستطلاع حجم الغضب الجماهيري، خاصة أن نيكو كان هدفًا رئيسيًا لتدعيم خط هجوم برشلونة هذا الصيف، لكن تأخر النادي في حسم الصفقة وفشل التوصل لاتفاق، منح بلباو فرصة لإقناع اللاعب بالبقاء.

النتائج تزيد الضغط على الرئيس خوان لابورتا والإدارة الرياضية، خاصة في ظل التحديات المالية التي يواجهها النادي، والتي تعيق تحركاته في سوق الانتقالات.