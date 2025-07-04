عاجل: رأي جماهير برشلونة في تجديد عقد نيكو ويليامز مع بلباو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية نتائج استطلاع رأي أجرته حول قرار نيكو ويليامز بتجديد عقده مع أتلتيك بلباو، رغم اهتمام برشلونة القوي بالتعاقد معه هذا الصيف.

وأظهرت نتائج التصويت انقسامًا بين الجماهير، حيث رأى 60% من المشاركين أن نيكو اتخذ القرار الصحيح بالبقاء مع ناديه.

في حين اعتبر 40% أنه أضاع فرصة الانضمام إلى نادٍ أكبر بحجم برشلونة.

يأتي هذا الاستطلاع بعد ساعات من الإعلان الرسمي عن تمديد عقد اللاعب، مما شكّل ضربة قوية لبرشلونة الذي كان يأمل في ضم نيكو لتدعيم خط الهجوم ضمن مشروعه الجديد بقيادة هانز فليك.