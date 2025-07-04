عاجل: خطة أرسنال لضم رودريغو – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن ملامح خطة نادي أرسنال الإنجليزي للتعاقد مع النجم البرازيلي رودريغو غوس، مهاجم ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة “الغانرز” قررت انتظار نهاية بطولة كأس العالم للأندية قبل الدخول في مفاوضات مباشرة مع اللاعب، حيث ترغب في معرفة موقفه النهائي بشأن مستقبله، خاصة بعد المحادثات المنتظرة بينه وبين مدربه في ريال مدريد، تشابي ألونسو.

وتشير التقارير إلى أن أرسنال يرى في رودريغو رأس الحربة المثالي لمشروع المدرب ميكيل أرتيتا، إذ يخطط النادي اللندني للاعتماد عليه إلى جانب النجم الإنجليزي بوكايو ساكا في الخط الهجومي الموسم المقبل.

وفي إطار هذه الخطة، يستعد أرسنال لتقديم عرض مالي ضخم لإقناع ريال مدريد بالتخلي عن خدمات لاعبه، حيث قد يتجاوز العرض حاجز الـ90 مليون يورو، في واحدة من أبرز صفقات الصيف المحتملة.