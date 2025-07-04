عاجل: صدمة لبرشلونة.. أتلتيك بلباو يجدد عقد نيكو ويليامز حتى 2035

شكرا لاهتمامكم بخبر صدمة لبرشلونة.. أتلتيك بلباو يجدد عقد نيكو ويليامز حتى 2035 والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - وجه أتلتيك بلباو صدمة مدوية لبرشلونة بإعلان تجديد عقد لاعبه الإسباني نيكو ويليامز ورفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.

برشلونة كان يسعى هذا الصيف للتعاقد مع نيكو ويليامز عن طريق دفع الشرط الجزائي في عقده، والذي كان يقدر بنحو 62 مليون يورو.

لكن أتلتيك بلباو أصدر بيانا عبر موقعه الرسمي صباح الجمعة يعلن فيه تجديد عقد نيكو ويليامز حتى عام 2035، ليغلق بذلك أبواب انتقاله إلى برشلونة.

وأضاف النادي أنه توصل إلى اتفاق لتمديد عقد ويليامز، الذي كان من المقرر أن ينتهي في عام 2027، لمدة ثمانية مواسم، حتى 30 يونيو 2035.

وشدد على أنه زاد شرطه الجزائي بأكثر من 50% مقارنةً بالعقد السابق.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، استخدم النادي الباسكي جدارية باراكالدو الشهيرة للإعلان عن تجديد عقد نيكو ويليامز.

ورسم صاحب الـ22 عاما رقم “2035” على الجدار، مؤكدًا أنه سيبقى في “سان ماميس” طوال العقد القادم لمدة عشر سنوات.

وصرّح نيكو في الفيديو الذي أعلن فيه النادي تجديد عقده: “عندما يتعين اتخاذ القرارات، فإن قلبي هو الأهم بالنسبة لي، أنا حيث أريد أن أكون، مع شعبي، هذا هو بيتي”.

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