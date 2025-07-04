عاجل: ثورة صينية في الشحن.. أول قطار يعبر بحر قزوين



عدن - ياسمين عبد العظيم - في خطوة تُحدث نقلة نوعية في قطاع النقل، أطلقت الصين أول خط سكك حديدية يعبر بحر قزوين، يربط بكين مباشرةً بأذربيجان، لتفتتح مسارًا جديدًا يغيّر قواعد اللعبة في عالم النقل واللوجستيات.

الرحلة التي تبلغ 8 آلاف كيلومتر وكانت تستغرق شهرًا كاملًا عبر الطرق البحرية، أصبحت الآن لا تتجاوز 15 يومًا، ما يُشكل قفزة نوعية في سرعة إيصال البضائع وتقليل التكاليف المرتبطة بالتأخير.

هذا التطور لا يقتصر على اختصار الزمن فقط، بل يمثل قناة استراتيجية جديدة لتعزيز حركة التجارة بين الصين والشرق الأوسط وأوروبا، عبر ممر بري–بحري يُعد أكثر مرونة وكفاءة من الطرق التقليدية.

وبفضل هذا المسار الجديد، تتجه الأنظار إلى تحولات لوجستية كبرى، قد تعيد رسم خريطة التبادل التجاري عبر آسيا إلى أوروبا، وتمنح دول بحر قزوين دورًا متقدمًا في معادلة الاقتصاد العالمي.