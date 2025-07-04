عاجل: حقيقة وظائف الهيئة العامة للبترول.. الوزارة تكشف التفاصيل كاملة

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية عن حقيقة الإعلانات المتداولة بشأن وظائف جديدة بالهيئة العامة للبترول، مؤكدة أنها “وهمية” وتهدف إلى الاحتيال.

وأوضحت وزارة البترول، في بيان رسمي اليوم الجمعة، أن ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول فتح باب التقديم لوظائف جديدة بالهيئة المصرية العامة للبترول لا يمت للهيئة أو لأي جهة تابعة لها بأي صلة، مشيرة إلى أن تلك الإعلانات كاذبة وتستهدف استغلال المواطنين ماليًا واستغلال بياناتهم الشخصية بطرق غير مشروعة.

وناشدت الوزارة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات المجهولة أو تقديم أي معلومات أو مبالغ مالية مقابل وعود توظيف وهمية، مؤكدة أن أي إعلانات رسمية عن الوظائف يتم نشرها فقط عبر المنصات الرسمية للوزارة أو من خلال بوابة الوظائف الحكومية المعتمدة.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة القائمين على تلك الصفحات الوهمية التي تنتحل صفة جهات حكومية بهدف النصب على المواطنين.

حادث حفار البترول بجبل الزيت

في وقت سابق، قدّم وزير البترول والثروة المعدنية، واجب العزاء لأسر ضحايا حادث حفار البترول الذي وقع بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، وأسفر عن وفاة أربعة من العاملين أثناء تأديتهم لعملهم.

وزار الوزير عددًا من أسر الضحايا في محافظة الغربية ومنطقة المعادي بالقاهرة، ناقلًا تعازي قطاع البترول بكافة مستوياته، ومؤكدًا أن الوزارة تتابع عن كثب تطورات الحادث المؤسف، وأنها حريصة على ضمان كافة حقوق أسر المتوفين، وتوفير الدعم اللازم لهم في هذه الظروف الصعبة.

وأعرب الوزير عن حزنه العميق لفقد عدد من كوادر القطاع، مشددًا على أن سلامة العاملين ستظل دائمًا على رأس أولويات الوزارة، مع التأكيد على استمرار مراجعة إجراءات الأمان والسلامة في كافة مواقع العمل.