عاجل: أول ظهور لحفيد دونالد ترامب.. تيفاني تشاركه لحظات عائلية دافئة

شكرا لاهتمامكم بخبر أول ظهور لحفيد دونالد ترامب.. تيفاني تشاركه لحظات عائلية دافئة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - في أول ظهور علني له، خطف ألكسندر ترامب بولوس، حفيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأضواء بعد أن كشفت والدته تيفاني ترامب عن جلسة تصوير دافئة جمعتها به رفقة زوجها رجل الأعمال مايكل بولوس، وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصور التي أظهرت ملامح الطفل بوضوح للمرة الأولى منذ ولادته في مايو/أيار الماضي، حظيت بتفاعل واسع، إذ بدا ألكسندر بشعر بني كثيف وعينين زرقاوين لامعتين، في لقطات عائلية اتسمت بالحنان والبساطة. وظهر في إحدى الصور مرتديًا زيًا كروشيه يشبه دبًا صغيرًا، بينما احتضنه والده، وتبادلا مع والدته تيفاني نظرات حب ودفء أسري.

تيفاني، ابنة ترامب من زوجته السابقة مارلا مابلز، كانت قد أعلنت عن حملها مطلع العام الحالي، تزامنًا مع حفل تنصيب والدها رئيسًا للولايات المتحدة لولاية ثانية، ووصفت تلك اللحظة حينها بأنها “لا تُنسى”.

وبعد الولادة، اكتفت تيفاني بنشر صورة لقدم المولود بالأبيض والأسود، قبل أن تكشف الآن عن صور أوضح. وكتبت تعليقًا مفعمًا بالمشاعر: “وأنا أحظى برجل لطيف ومحب إلى جانبي.. أحبك كثيرًا، وقلبي ممتلئ بالحب”.

من جهتها، عبّرت مارلا مابلز، جدة الطفل، عن سعادتها البالغة بقدوم حفيدها الأول، وكتبت في منشور مؤثر: “أفضل أيامي تبدأ وتنتهي معك.. أنت جنتي على الأرض”.

وبهذا الظهور، ينضم ألكسندر إلى قائمة أحفاد الرئيس ترامب التي وصلت إلى 11 حفيدًا، من بينهم كاي ترامب، ابنة دونالد ترامب الابن، التي تشارك جدها هواية الغولف، وكانت قد شكرت في منشور سابق دعمه لمسيرتها الرياضية الجامعية.

وعلى الرغم من قلة ظهور تيفاني إعلاميًا مقارنة بباقي أفراد العائلة، فإن لحظاتها العائلية تبقى محط اهتمام واسع، ويبدو أن تفاعل الجمهور مع صور ابنها يعكس رغبة حقيقية في متابعة حياة هذه الأسرة السياسية من زواياها الخاصة والشخصية.

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