عاجل: رأي مورينتس في ريال مدريد تحت قيادة ألونسو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- لم يتردد فرناندو مورينتس في تقييم أداء ريال مدريد الجديد بقيادة المدرب تشابي ألونسو خلال مشاركته في برنامج “إل بارتيدازو” على إذاعة كوبي، حيث أشاد بالتطور الملحوظ الذي شهدته كتيبة الملكي في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تأهلت إلى دور ربع النهائي لمواجهة بوروسيا دورتموند.

وأوضح مورينتس: “ريال مدريد يتطور من مباراة لأخرى، وبالنسبة لي يستحق تقييم بين 6 و7، وهو ما يدل على وجود هامش كبير للارتقاء إلى درجات أعلى مثل الجيد جداً أو الممتاز”.

وأضاف المهاجم السابق أن ما يعجبه في فترة تدريب ألونسو هو تنفيذ أربعة أمور أساسية في طريقة اللعب، مما يمنح الفريق هوية واضحة ويضعه على الطريق الصحيح للتقدم في المنافسات، خصوصاً مع وجود تحديات قوية قد تواجه الفريق في حال تأهله لنصف النهائي أمام الفائز من مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.