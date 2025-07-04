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عاجل: قبل قمة ربع النهائي.. تعرف على هدافي الهلال وفلومينينسي!

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  • عاجل: قبل قمة ربع النهائي.. تعرف على هدافي الهلال وفلومينينسي! 1/2
  • عاجل: قبل قمة ربع النهائي.. تعرف على هدافي الهلال وفلومينينسي! 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – قبل ساعات من انطلاق مواجهة ربع نهائي كأس العالم للأندية بين الهلال وفلومينينسي، تتجه الأنظار إلى أبرز هدافي الفريقين.

يدخل الهلال المباراة وهو يعاني من غياب أسماء هجومية ثقيلة، أبرزها:

-ألكساندر ميتروفيتش (28 هدفًا)

-سالم الدوسري (27 هدفًا)

ليتحمل النجم البرازيلي ليوناردو (28 هدفًا) العبء الأكبر في قيادة الهجوم، في ظل ترقب كبير من الجماهير لمواصلة تألقه في البطولة.

أما بالنسبة للفريق البرازيلي فإنه سيعتمد على الثلاثي:

-جيرمان كانو (15 هدفًا)

-كيفين سيرين (7 أهداف)

-أغوستين كانوبيو (6 أهداف)

ورغم أن الزعيم يفتقد خدمات اثنين من أبرز هدافيه، إلا أنه يراهن على الروح.. فهل يكفي سلاح ليوناردو لإسقاط بطل ليبرتادوريس؟

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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